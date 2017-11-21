Один пострадавший при пожаре в сочинском общежитии остается в реанимации

СОЧИ, 21 ноя — РИА Новости. Один человек, пострадавший при пожаре в общежитии на улице Чебрикова, остается в реанимации сочинской больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

"На сегодняшний день в городской больнице Сочи №4 остался один человек, он находится в реанимации. Второй пострадавший выписан домой", — рассказали в пресс-службе.

Возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло утром 14 ноября. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в том числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело.