Под Петербургом Росгвардия ликвидировала немецкий снаряд времен войны

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Сотрудники транспортного ОМОНа Росгвардии ликвидировали немецкий снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный у железнодорожной платформы станции Горелово под Петербургом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

"Двадцать первого ноября в 15.15 в дежурную часть поступила информация о том, что на железнодорожной станции Горелово при производстве земляных работ был обнаружен ржавый снаряд, предположительно, времен войны. На место незамедлительно выехала инженерно-техническая служба ОМОН", — сообщили в ведомстве.

По информации пресс-службы, взрывотехники установили, что был обнаружен бронебойный снаряд от немецкой 37-миллиметровой противотанковой пушки. Опасности снаряд уже не представлял. Его разрывной заряд выгорел.

"Обнаруженный боеприпас сотрудники ОМОН вывезли для последующей утилизации. На расписание движения электропоездов данный инцидент не повлиял", — добавили в пресс-службе.