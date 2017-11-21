В СПЧ Чечни рассказали о задержании прибывших из Ирака и Сирии женщин

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Четыре возвращенные в Россию из зон боевых действий в Ираке и Сирии жительницы Дагестана находятся в СИЗО, еще одна — под домашним арестом, сообщила член совета при главе Чеченской республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова.

"Возвращена 21 женщина. Пять были арестованы, а четыре из них остаются под стражей в СИЗО, одна — под домашним арестом, и это на территории Дагестана", — сказала Саратова на пресс-конференции, посвященной возвращению находящихся в Ираке российских женщин и детей, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Саратова рассказала, что у некоторых из этих женщин есть грудные дети, которых сразу же по возвращении забрали и передали родственникам, а матерей отправили в следственный изолятор на два месяца. Саратова сообщила, что обращалась к уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой и председателю совета по правам человека Михаилу Федотову, чтобы находящихся под стражей женщин отпустили хотя бы под домашний арест.

"Еще один момент я хотела уточнить по этому последнему самолету. Мы получили список от (представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки — ред.) Зияда Сабсаби, где была женщина — жительница Ингушетии Катоева Хеда. По странным обстоятельствам ее как-то с самолета сняли, и буквально на днях она родила в лагере в Сирии. По некоторой информации, есть такие разговоры, якобы по указанию главы Ингушетии эту женщину сняли с самолета", — отметила Саратова.