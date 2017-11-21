В Москве арестовали трех участников "Артподготовки"*

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Щербинский суд Москвы арестовал трех соратников лидера запрещенного экстремистского движения "Артподготовка"* Станислава Мальцева по подозрению в подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.

Пресс-секретарь уточнила, что на момент рассмотрения ходатайств все трое были подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ "Подготовка террористического акта" и частью 2 статьи 205.4 "Участие в террористическом сообществе".

Сам Мальцев обвиняется в экстремизме и в настоящее время скрывается за пределами России.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.