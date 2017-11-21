В Москве вооруженный мужчина передумал грабить банк, испугавшись полиции

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, который угрожая ножом потребовал у управляющего банком в центре Москвы 40 миллионов рублей, но получил отказ и убежал, испугавшись правоохранителей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный зашел в банк на Большой Полянке, потребовал разговора с управляющим учреждения. В разговоре с ним он угрожая ножом попросил 40 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, управляющий отказал злоумышленнику, после чего грабитель попросил "хотя бы один миллион". "Управляющий на это ответил, что сейчас вызовет полицию, и мужчина с ножом испугался и убежал. Сейчас его разыскивает полиция", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента в помещении финансово-кредитной организации по адресу: улица Большая Полянка, дом 19.

"Угрожая ножом сотрудникам организации неизвестный потребовал денежные средства, получил отказ и скрылся. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на его розыск", — сказал дежурный офицер.