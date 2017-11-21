Суд в Екатеринбурге оставил в силе приговор экс-главе района города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник оставил в силе приговор экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко, который получил три года колонии по обвинению во взяточничестве, сообщает облсуд.

Как сообщалось ранее, 21 февраля сотрудники ФСБ задержали Бреденко на рабочем месте. По информации свердловского СУСК РФ, он получил 150 тысяч рублей от предпринимателя за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района. Было возбуждено уголовное дело. Чиновника отправили под домашний арест и отстранили от должности на время следствия. В итоге суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный и его защитник обжаловали приговор в Свердловском областном суде.

"Изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, суд оставил приговор в силе, а апелляционные жалобы — без удовлетворения", — говорится в сообщении.