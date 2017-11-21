Роспотребнадзор признал безопасной концентрацию рутения в воздухе

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор установил, что концентрация рутения в воздухе в России в сентябре-октябре была меньше допустимой в 200 и более раз. Угрозы для здоровья она не представляет, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Немецкое Федеральное ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной концентрации. Ведомство предположило, что источник находится в России.

Позднее Росгидромет сообщил, что в конце сентября на Урале наблюдалось экстремальное загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106, высокое — в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. Содержание рутения в пробах наблюдательных точек Аргаяш и Новогорный (Челябинская область) превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокого загрязнения".

Тем не менее он в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.

По данным Росгидромета, в воздухе в Румынии содержание рутения превышало российские показатели в 1,5 — 2 раза, а в Польше и Италии было на уровне России.

Greenpeace России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного вещества. В организации опасаются, что кто-то мог скрыть факт аварии, которая к этому привела.

Рутений-106 выступает в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже его используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество могут выделять при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.