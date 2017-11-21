Росгидромет сообщил о радиоактивном загрязнении на Южном Урале

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Росгидромет сообщил, что в конце сентября наблюдалось экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106. Превышения зафиксировали в Южном Урале, Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону.
Сообщается, что содержание рутения в пробах наблюдательных точек Аргаяш и Новогорный превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз. Это соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение".
Кроме того, в конце сентября продукты распада этого радиоизотопа обнаружили в Татарстане, в Волгограде и Ростове-на-Дону.
Вслед за этим, с 29 сентября по 3 октября содержание рутения-106 обнаружили все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы, отмечает Росгидромет.
Ранее немецкое ведомство по радиационной защите фиксировало на территории Европы следы радиоактивного вещества в безопасной для населения концентрации.
Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.
Комбинат "Маяк"
По данным Гринпис, в отчете Росгидромета за сентябрь указано, что наиболее значительные концентрации рутения-106 обнаружили около комбината "Маяк", где перерабатывается отработавшее ядерное топливо. Он находится в городе Озерск, Челябинской области
В свою очередь, на предприятии заявили, что возможное загрязнение атмосферы изотопом не связано с их деятельностью.
"Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет", — говорится в сообщении.
Как потом заявили в "Росатоме", на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы привести к повышению уровня радиоактивного вещества в атмосфере.
Уровень неопасный
Как заявил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, ведомство должно предупреждать об опасных скачках уровня радиации. Это нужно для защиты населения в случае ЧП.
Гидрометцентр ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но его уровень не приближался к опасному, уточнил Савченко.
Он обратил внимание на то, что источники, которые распространили сведения о радиации, находились во Франции, где есть конкурирующее с "Маяком" предприятие по переработке ядерных отходов.
В октябре замгубернатора региона Олег Климов пояснил, что при переработке отработанного ядерного топлива выделенный рутений всегда содержит примеси других радиоактивных элементов, а "чистый" Ru-106 может появиться только при работе ускорителей или циклотронов.
"Угрозы нет"
Как потом рассказали в Росгидромете, специалисты ведомства не ищут причину повышения уровня рутения-106 в атмосфере.
По словам главы ведомства Максима Яковенко, зафиксированные значения были в тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации.
"Никакой опасности нет", — заключил он.
Такого же мнения придерживается замдиректора по науке Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Илья Ярмошенко.
Ярмошенко уточнил, что допустимая для безопасности концентрация рутения составляет около 4,4 беккерель на кубический метр, в данных мониторинга она в сто раз меньше.
"Конечно же, эвакуация людей в данном случае не нужна", — рассказал собеседник агентства.
По словам ученого, возникает вопрос, из-за чего произошло повышение уровня рутения в атмосфере.
"Я не считаю, что это "Маяк", вряд ли, иначе он должен был быть выявлен в концентрации с другими радионуклидами, в чистом виде его у предприятия нет", — добавил Ярмошенко, отметив, что выработать отдельно рутений-106 — это сложная процедура, он сам по себе дорогостоящий материал.
Так, доктор химических наук, академик РАН Борис Мясоедов отметил, что если бы этот "выброс" представлял какую-то угрозу, то тут же были бы приняты меры: например, ограничение выхода на улицу.
"Раз комментариев не последовало, это косвенно значит, что никакой опасности это не представляет", — считает он.
Комментируя экологическую ситуацию в Челябинской области в целом, эксперт привел в пример радиохимический комбинат в городе Озерске.
"Там перерабатываются облучённые в атомных станциях блоки. При этом, естественно, высвобождаются радиоактивные и легколетучие нуклиды, в том числе рутений. Но там стоят фильтры, обеспечивающие полное поглощение этих летучих веществ", — добавил он.