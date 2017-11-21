Росгидромет сообщил о радиоактивном загрязнении на Южном Урале

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Росгидромет сообщил, что в конце сентября наблюдалось экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106. Превышения зафиксировали в Южном Урале, Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону.

В пробах всех постов в Южном Урале обнаружили радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня).

Сообщается, что содержание рутения в пробах наблюдательных точек Аргаяш и Новогорный превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз. Это соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение".

Кроме того, в конце сентября продукты распада этого радиоизотопа обнаружили в Татарстане, в Волгограде и Ростове-на-Дону.

Вслед за этим, с 29 сентября по 3 октября содержание рутения-106 обнаружили все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы, отмечает Росгидромет.

Ранее немецкое ведомство по радиационной защите фиксировало на территории Европы следы радиоактивного вещества в безопасной для населения концентрации.

Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.

Комбинат "Маяк"

Это вещество используется как источник излучения для процедур по лечению рака. Реже его используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в спутника. Он также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.

По данным Гринпис, в отчете Росгидромета за сентябрь указано, что наиболее значительные концентрации рутения-106 обнаружили около комбината "Маяк", где перерабатывается отработавшее ядерное топливо. Он находится в городе Озерск, Челябинской области

В свою очередь, на предприятии заявили, что возможное загрязнение атмосферы изотопом не связано с их деятельностью.

"Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет", — говорится в сообщении.

Как потом заявили в "Росатоме", на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы привести к повышению уровня радиоактивного вещества в атмосфере.

Уровень неопасный



В свою очередь, власти Челябинска заявили, что Росгидрометцентр не сообщал о повышенном уровне радиации в сентябре.

Как заявил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко, ведомство должно предупреждать об опасных скачках уровня радиации. Это нужно для защиты населения в случае ЧП.

Гидрометцентр ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но его уровень не приближался к опасному, уточнил Савченко.

Он обратил внимание на то, что источники, которые распространили сведения о радиации, находились во Франции, где есть конкурирующее с "Маяком" предприятие по переработке ядерных отходов.

В октябре замгубернатора региона Олег Климов пояснил, что при переработке отработанного ядерного топлива выделенный рутений всегда содержит примеси других радиоактивных элементов, а "чистый" Ru-106 может появиться только при работе ускорителей или циклотронов.

"Угрозы нет"

Именно в этом виде его фиксировали приборы в Европе, такой рутений используется в медицинских целях или в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля для космических спутников.

Как потом рассказали в Росгидромете, специалисты ведомства не ищут причину повышения уровня рутения-106 в атмосфере.

По словам главы ведомства Максима Яковенко, зафиксированные значения были в тысячи раз меньше предельно допустимой концентрации.

"Никакой опасности нет", — заключил он.

Такого же мнения придерживается замдиректора по науке Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Илья Ярмошенко.

По его словам, концентрация рутения-106 не представляет никакой опасности для людей, проживающих в этом и соседних регионах.

Ярмошенко уточнил, что допустимая для безопасности концентрация рутения составляет около 4,4 беккерель на кубический метр, в данных мониторинга она в сто раз меньше.

"Конечно же, эвакуация людей в данном случае не нужна", — рассказал собеседник агентства.

По словам ученого, возникает вопрос, из-за чего произошло повышение уровня рутения в атмосфере.

"Я не считаю, что это "Маяк", вряд ли, иначе он должен был быть выявлен в концентрации с другими радионуклидами, в чистом виде его у предприятия нет", — добавил Ярмошенко, отметив, что выработать отдельно рутений-106 — это сложная процедура, он сам по себе дорогостоящий материал.

Эксперт предположил, что, поскольку этот радионуклид используется как источник питания в космических аппаратах (топливо), то источником рутения-106 мог быть упавший спутник. Но падения таких объектов зафиксировано не было, поэтому вопрос с источником остается открытым, заявил ученый.

Так, доктор химических наук, академик РАН Борис Мясоедов отметил, что если бы этот "выброс" представлял какую-то угрозу, то тут же были бы приняты меры: например, ограничение выхода на улицу.

"Раз комментариев не последовало, это косвенно значит, что никакой опасности это не представляет", — считает он.

Комментируя экологическую ситуацию в Челябинской области в целом, эксперт привел в пример радиохимический комбинат в городе Озерске.

"Там перерабатываются облучённые в атомных станциях блоки. При этом, естественно, высвобождаются радиоактивные и легколетучие нуклиды, в том числе рутений. Но там стоят фильтры, обеспечивающие полное поглощение этих летучих веществ", — добавил он.