В Москве пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пенсионерка после ссоры с консьержкой позвонила в полицию, угрожая взорвать дом в Зеленограде, заведено дело о заведомо ложном сообщении о минировании, сообщается на сайте ГУМВД России по Москве.

Сообщается, что правоохранителям поступил звонок от неизвестной, которая сообщила о желании взорвать жилой дом в 15-м микрорайоне Зеленограда. Было установлено, что звонок был совершен с мобильного телефона, зарегистрированного в Зеленоградском административном округе.

Позднее полицейские задержали в квартире одного из корпусов 15-го микрорайона Зеленограда 63-летнюю местную жительницу. Отмечается, что при осмотре квартиры предметы, представляющие опасность, обнаружены не были. Как выяснили правоохранители, в этот вечер женщина в подъезде своего дома поругалась консьержкой, а затем позвонила в полицию с угрозами.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", — говорится в сообщении.