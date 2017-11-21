Greenpeace обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить утечку радиации

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международная экологическая организация Greenpeace России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного рутения-106, сообщил РИА Новости директор по программам организации Иван Блоков.

Ранее Росгидромет заявил, что экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября на Южном Урале, высокое загрязнение обнаружено в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение". Тем не менее, этот уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.

"Greenpeace России направил письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям", – сказал Блоков. Комментарием надзорного ведомства РИА Новости пока не располагает.

Как отмечают экологи, рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. "Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе. Аварийный выброс рутения-106 может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов", – предположили в Greenpeace.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале, не уточнив, на основании чего сделаны выводы. Представитель Росатома сообщил журналистам, что на объектах российской атомной отрасли не происходило никаких инцидентов и аварий, которые могли бы вызвать рост уровня радиоактивного изотопа в атмосфере. В ПО "Маяк" также говорили, что возможное загрязнение атмосферы изотопом рутений-106 не связано с работой предприятия.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.