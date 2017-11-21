Greenpeace обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить утечку радиации

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Международная экологическая организация Greenpeace России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить, откуда произошла утечка радиоактивного рутения-106, сообщил РИА Новости директор по программам организации Иван Блоков.
"Greenpeace России направил письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия радиационной аварии и информации о состоянии окружающей среды, а также готовности системы мониторинга радионуклидов в атмосфере к новым авариям", – сказал Блоков. Комментарием надзорного ведомства РИА Новости пока не располагает.
Как отмечают экологи, рутений-106 — это техногенный радионуклид, который в нормальных условиях отсутствует в окружающей среде. "Даже небольшие его концентрации в атмосфере свидетельствуют об аварийном выбросе. Аварийный выброс рутения-106 может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов", – предположили в Greenpeace.
Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.