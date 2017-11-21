В Орле в закрытой изнутри квартире нашли тела супругов с ножевыми ранениями

БРЯНСК, 21 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство" после обнаружения тел мужа и жены с ножевыми ранениями в запертой изнутри квартире в Орле, сообщает СУ СК по региону.

Тела 30-летней женщины и ее 32-летнего мужа были обнаружены накануне в одной из квартир в Заводском районе города Орла.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что супруги были дома одни, двери и окна были закрыты изнутри.

Обстоятельства происшествия выясняются.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.