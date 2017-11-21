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Происшествия

Концентрация рутения-106 в Челябинской области неопасна, считает ученый

12:4821.11.2017
(обновлено: 13:07 21.11.2017)
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© Depositphotos / BGodunoffПанорама Челябинска. Архивное фотоПанорама Челябинска. Архивное фото
© Depositphotos / BGodunoff

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Концентрация рутения-106, зафиксированная Росгидрометом в конце сентября в Челябинской области, не представляет никакой опасности для людей, проживающих в этом и соседних регионах, сообщил РИА Новости замдиректора по науке Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Илья Ярмошенко.

Дозиметр. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Горбунов
Челябинские власти прокомментировали сообщения о выбросе рутения-106
Росгидромет ранее сообщал, что с 25 сентября до 1 октября все посты, расположенные на Южном Урале, зафиксировали превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный был обнаружен радиоизотоп Ru-106. Позже 26-27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Татарстане, 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений зафиксировано в Волгограде и Ростове-на-Дону, с 29 сентября по 3 октября Ru-106 фиксируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы.

"Официальных данных по данному вопросу у нас нет, есть информация Росгидромета, полученная им в ходе радиационного мониторинга объединением "Тайфун" (НПО, госучреждение). С точки зрения радиационной безопасности воздействие зафиксированной концентрации рутения-106 безопасно для человека. Это, можно сказать, в 100 раз меньше допустимого нижнего предела, представляющего опасность. Конечно же, эвакуация людей в данном случае не нужна", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что допустимая для безопасности концентрация рутения составляет около 4,4 беккерель на кубический метр, в данных мониторинга она в 100 раз меньше.

Трубы промышленных предприятий. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Росгидромет рассказал об "экстремальном" скачке уровня радиации на Урале
По словам ученого, возникает вопрос, каков источник рутения. "Я не считаю, что это "Маяк", вряд ли, иначе он должен был быть выявлен в концентрации с другими радионуклидами, в чистом виде его у предприятия нет", — добавил Ярмошенко, отметив, что выработать отдельно рутений-106 – это сложная процедура, он сам по себе дорогостоящий материал. Эксперт предположил, что так как этот радионуклид используется как источник питания в космических аппаратах (топливо), то источником рутения-106 мог быть упавший спутник. Но падения таких объектов зафиксировано не было, поэтому вопрос с источником остается открытым, заметил ученый.

По данным ПО "Маяк", на предприятии в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон в норме.

Как сообщало министерство общественной безопасности региона, с 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от Гидрометеоцентра регион не получал. Гидрометцентр после 11 октября отвечал, что фиксировал колебания радиационного фона, но он не приближался к опасному уровню, то есть оснований для защитных мероприятий, включая эвакуацию населения, не было.

Дрова для атомных печей
© РИА Новости, Инфографика
Дрова для атомных печей
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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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ggg123456
Во врет,ситуация чрезвычайная,это второй Чернобыль,угроза для жизни людей более чем реальна.
13:18
21.11.2017
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victoria2472
Во время трагедии в Чернобыле тоже пели "Все хорошо, прекрасная маркиза". По "сарафанному радио" мы и узнавали масштабы катастрофы
13:16
21.11.2017
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