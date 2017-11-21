Концентрация рутения-106 в Челябинской области неопасна, считает ученый

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Концентрация рутения-106, зафиксированная Росгидрометом в конце сентября в Челябинской области, не представляет никакой опасности для людей, проживающих в этом и соседних регионах, сообщил РИА Новости замдиректора по науке Института промышленной экологии Уральского отделения РАН Илья Ярмошенко.

Росгидромет ранее сообщал, что с 25 сентября до 1 октября все посты, расположенные на Южном Урале, зафиксировали превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный был обнаружен радиоизотоп Ru-106. Позже 26-27 сентября продукты распада Ru-106 зафиксированы в Татарстане, 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений зафиксировано в Волгограде и Ростове-на-Дону, с 29 сентября по 3 октября Ru-106 фиксируют все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы.

"Официальных данных по данному вопросу у нас нет, есть информация Росгидромета, полученная им в ходе радиационного мониторинга объединением "Тайфун" (НПО, госучреждение). С точки зрения радиационной безопасности воздействие зафиксированной концентрации рутения-106 безопасно для человека. Это, можно сказать, в 100 раз меньше допустимого нижнего предела, представляющего опасность. Конечно же, эвакуация людей в данном случае не нужна", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что допустимая для безопасности концентрация рутения составляет около 4,4 беккерель на кубический метр, в данных мониторинга она в 100 раз меньше.

По словам ученого, возникает вопрос, каков источник рутения. "Я не считаю, что это "Маяк", вряд ли, иначе он должен был быть выявлен в концентрации с другими радионуклидами, в чистом виде его у предприятия нет", — добавил Ярмошенко, отметив, что выработать отдельно рутений-106 – это сложная процедура, он сам по себе дорогостоящий материал. Эксперт предположил, что так как этот радионуклид используется как источник питания в космических аппаратах (топливо), то источником рутения-106 мог быть упавший спутник. Но падения таких объектов зафиксировано не было, поэтому вопрос с источником остается открытым, заметил ученый.

По данным ПО "Маяк", на предприятии в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон в норме.

Как сообщало министерство общественной безопасности региона, с 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от Гидрометеоцентра регион не получал. Гидрометцентр после 11 октября отвечал, что фиксировал колебания радиационного фона, но он не приближался к опасному уровню, то есть оснований для защитных мероприятий, включая эвакуацию населения, не было.