Источник: число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье возросло до 20

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Домодедовском районе Московской области увеличилось до 20 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения сообщила об 11 госпитализированных после ДТП в состоянии средней и легкой тяжести.

"Всего на осмотр в Домодедовскую центральную городскую больницу доставили 20 пострадавших", — сказал собеседник агентства.

Как уточнял РИА Новости представитель регионального главка МЧС, ДТП произошло в селе Ям Домодедовского района. В ГУМВД по Московской области подтвердили факт столкновения автобуса с автомобилем Mitsubishi. По данным ведомства, автобус от удара съехал в кювет и опрокинулся.