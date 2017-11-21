Под Новосибирском сотрудница колонии пыталась зарубить мечом священника

НОВОСИБИРСК, 21 ноя — РИА Новости. Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело против работницы исправительной колонии, которая с мечом напала на православного священника, сообщает Следственное управление СК России по региону.

Инцидент произошел 15 ноября, 26-летняя женщина пронесла меч в административное здание колонии, где находились священнослужители, и трижды пыталась ударить одного из них в голову или другое место.

Довести задуманное до конца и убить священника женщине помешали сотрудники колонии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Женщина находится под стражей, она пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Также эксперты проверят ее оружие.