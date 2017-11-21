В Томске продавец машины забил до смерти напавшего на него "покупателя"

НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Мужчина в Томске под видом покупателя машины заманил продавца в гаражи и ранил его там дважды из пистолета, в ответ продавец забил его до смерти, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 15 ноября … томич, разместивший объявление о продаже своего автомобиля BMW X5, встретился в Томске с потенциальным покупателем, который предложил проехать на машине к "его знакомому механику". Когда мужчины приехали по указанию "покупателя" к гаражам, тот достал из сумки пистолет и выстрелил в продавца машины, причинив ему огнестрельное ранение груди", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что раненый мужчина оказал сопротивление и стал наносить удары стрелявшему. Вторым выстрелом "покупатель" ранил владельца машины в ногу, после чего пистолет заклинило, отмечает следствие.

"Вытолкнув "покупателя" из машины, потерпевший продолжал наносить ему удары руками и ногами по телу, в то время как злоумышленник пытался привести пистолет в исправное состояние. Проходившие мимо граждане вызвали полицию и бригаду "скорой помощи", — рассказали в СК. В итоге в больнице стрелявший мужчина скончался 18 ноября. Потерпевший лечится.

Следователи по факту покушения на убийство мужчины возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.