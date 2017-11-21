Росгидромет обнаружил рутений-106 в конце сентября на Урале и в Поволжье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября в Южном Урале, высокое загрязнение в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону, сообщает Росгидромет.
Как уточняется в сводке, содержание рутения в пробах наблюдательных точек Аргаяш и Новогорный превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение".
Кроме того, 26-27 сентября продукты распада рутения-106 обнаружены в Татарстане, а 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений отмечено в Волгограде и Ростове-на-Дону. Вслед за этим с 29 сентября по 3 октября содержание рутения-106 обнаруживают все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы, отмечает Росгидромет.
Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.