Росгидромет обнаружил рутений-106 в конце сентября на Урале и в Поволжье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Экстремально высокое загрязнение воздуха радиоактивным изотопом рутений-106 наблюдалось в конце сентября в Южном Урале, высокое загрязнение в Татарстане, Поволжье и Ростове-на-Дону, сообщает Росгидромет.

"С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные в Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня)", – говорится в сводке ведомства.

Как уточняется в сводке, содержание рутения в пробах наблюдательных точек Аргаяш и Новогорный превысило фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение".

Кроме того, 26-27 сентября продукты распада рутения-106 обнаружены в Татарстане, а 27-28 сентября высокое загрязнение проб аэрозолей и выпадений отмечено в Волгограде и Ростове-на-Дону. Вслед за этим с 29 сентября по 3 октября содержание рутения-106 обнаруживают все европейские страны, начиная с Италии и далее на север Европы, отмечает Росгидромет.

Как сообщалось ранее, немецкое ведомство по радиационной защите 29 сентября — 3 октября обнаружило на территории Европы, в пробах воздуха из Австрии и Германии следы радиоактивного рутения-106 в безопасной для населения концентрации. Ведомство предположило, что источник якобы находится в России, на Южном Урале, при этом не уточнив, на основании чего сделаны подобные выводы. Лаборатории российских регионов заявили, что не фиксировали в последнее время в воздухе содержание рутения-106.

Рутений-106 используется в качестве источника излучения при раковой терапии. Реже рутений-106 используют в радиоизотопных термоэлектрических генераторах, которые применяют в электроснабжении спутников. Вещество также может возникнуть при переработке ядерных тепловыделяющих элементов.