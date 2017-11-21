Сечин рассказал, почему не придет на слушание по делу Улюкаева

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин завил, что в среду, когда пройдет очередное заседание суда по делу экс-главы МЭР РФ Алексей Улюкаева, будет находиться в Ханты-Мансийском округе — Югре.

"Я здесь работаю. Я здесь завтра встречаюсь с губернатором, собираем коллектив, подводим итоги поездки премьера", — сказал Сечин, отвечая на вопрос, вернется ли он завтра в Москву или останется в ХМАО.

Глава "Роснефти", ключевой свидетель обвинения по делу экс-министра экономического развития Улюкаева, уже дважды не явился на заседания суда, на которых планировался его допрос — 13 и 15 ноября. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев говорил РИА Новости, что Сечин не пришел в суд 15 ноября, так как находился в плановой служебной командировке. Теперь Сечин вызван в суд на 22 ноября.