Источник уточнил число пострадавших при ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Десять человек пострадали, по уточненным данным, в ДТП на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Домодедовском районе Московской области, где опрокинулся рейсовый автобус, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал, что в ДТП с автобусом утром во вторник пострадали три человека, всего в нем было 47 человек.
Как уточнял РИА Новости представитель регионального главка МЧС, ДТП произошло в селе Ям Домодедовского района. В ГУМВД по Московской области подтвердили факт столкновения автобуса с автомобилем Mitsubishi. По данным ведомства, автобус от удара съехал в кювет и опрокинулся.