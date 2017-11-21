В "Маяке" прокомментировали информацию о выбросе рутения-106

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Возможное загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью предприятия госкорпорации "Росатом" "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область), говорится в сообщении пресс-службы "Маяка".

"На ФГУП "ПО "Маяк" в 2017 году источники из рутения-106 не производились, выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон в норме. Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет", — говорится в сообщении.

"Загрязнение атмосферы изотопом рутений-106, указанное в сообщении Росгидромета, не связано с деятельностью ФГУП "ПО "Маяк", — подчеркнула пресс-служба.