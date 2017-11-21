Сечин не придет на заседание суда по делу Улюкаева 22 ноября, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не сможет прийти на следующее заседание суда по делу бывшего министра Алексея Улюкаева, сообщил в интервью "Коммерсантъ FM" пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

Глава "Роснефти", ключевой свидетель обвинения по делу экс-министра экономического развития Улюкаева, уже дважды не явился на заседания суда, на которых планировался его допрос — 13 и 15 ноября. Леонтьев говорил РИА Новости, что Сечин не пришел в суд 15 ноября, так как находился в плановой служебной командировке. Теперь Сечин вызван в суд на 22 ноября.

"Никаким образом Игорь Сечин не может и не мог присутствовать на заседании 22 ноября, потому что, в соответствии с графиком премьер-министра Дмитрия Медведева, мы принимаем его на нашем новом объекте — Кондинское месторождение, наш недавно приобретенный актив", — заявил Леонтьев.

Ранее в беседе с РИА Новости Леонтьев допустил, что Сечин может остаться в регионе и 22 ноября. Леонтьев обратил внимание, что расписание Сечина во многом зависит от графика первых лиц государства.

Явка главы "Роснефти" в суд во многом зависит от позиции стороны обвинения, сообщается со ссылкой на адвоката Алексея Улюкаева Ларису Каштанову. Каштанова также добавила, что защитники будут настаивать на явке Сечина на судебное заседание.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре проведет совещание на тему развития нефтяной отрасли в РФ. В мероприятиях также примет участие глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Подробнее о деле бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева читайте в справке РИА Новости >>