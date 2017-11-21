В Приморском крае выяснили, кто напал на животных в зоопарке

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Полиция установила личности нарушителей, которые, по данным зоопарка "Чудесный" в Приморье, напали на животных и грубо себя вели.

Ранее представитель зоопарка сообщила, что двое посетителей грубо обращались с животными: пнули поросенка, плевали в зверей, дергали верблюдиху за шерсть и кидали мелкие камни в льва и тигрицу. Нарушителей выгнали, руководство зоопарка сообщило об инциденте в полицию.

"Полиция проверяет информацию о происшествии в зоопарке в селе Борисовка. Личности участников инцидента установлены. В настоящее время опрашиваются очевидцы происшествия и работники зоопарка. Решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности", — сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.

По его словам, полиция выехала на место инцидента.