В Магадане пятилетняя девочка задохнулась в стиральной машине

МАГАДАН, 21 ноя — РИА Новости. Следователи в Магадане проводят проверку по факту гибели пятилетней девочки, которую нашли мертвой в стиральной машине, сообщает СУ СК РФ по Магаданской области.

"Первоначальными проверочными мероприятиями установлено, что 20 ноября 2017 года пятилетняя девочка на протяжении шести часов оставалась одна в квартире по месту жительства без присмотра взрослых, а около 18-00 часов, вернувшись домой, родственники обнаружили ее безжизненное тело в стиральной машине", — говорится в сообщении.

Поясняется, что сейчас идет судебная медицинская экспертиза, но, предварительно, наиболее вероятной причиной смерти девочки следствие считает механическую асфиксию в замкнутом пространстве.

"В ходе процессуальной проверки будут всесторонне проверены все возможные версии произошедшего события и установлены обстоятельства трагедии. В том числе следователи намерены выяснить, как часто и по какой причине девочка оставалась одна в квартире без присмотра взрослых, почему она не посещала детское дошкольное учреждение, находилась ли семья в тяжелой жизненной ситуации, надлежащим ли образом родители выполняли обязанности по воспитанию своих детей. Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка работе органов опеки и попечительства по контролю за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в данной семье", — отмечает ведомство.