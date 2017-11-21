Росгидромет не сообщал челябинским властям об опасном уровне радиации

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Росгидрометцентр, обязанный сообщать об опасных скачках радиации в регионах, в сентябре никакой информации о превышении уровня радиации в Челябинской области не передавал, сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
"О всех опасных скачках уровня радиации подразделения Росгидромета обязаны нам сообщать для принятия неотложных мер защиты населения, включая эвакуацию. С 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от Гидрометеоцентра мы не получали. Когда в СМИ поднялась истерия вокруг некой аварии и облака рутения-106, мы инициативно запросили пояснения в Гидрометцентре и в Росатоме", — написал Савченко на своей страничке в соцсети Facebook.
Гидрометцентр после 11 октября ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но его уровень не приближался к опасному, то есть оснований для защитных мероприятий, включая эвакуацию населения, не было, уточнил министр. Он обратил внимание, что источники информации об этом располагались во Франции, где есть конкурирующее с ПО "Маяк" предприятие по переработке ядерных отходов.
Комментарием Росгидромета РИА Новости не располагает.
Он пояснял, что Ru-106 в "чистом" виде способен появиться только в результате работы ускорителей или циклотронов. В чистом виде, а именно так он фиксировался приборами в Европе, радиоактивный рутений используется в медицинских целях, для которых получают на циклотронах его предельную концентрацию, или в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля для космических спутников.