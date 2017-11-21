Росгидромет не сообщал челябинским властям об опасном уровне радиации

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Росгидрометцентр, обязанный сообщать об опасных скачках радиации в регионах, в сентябре никакой информации о превышении уровня радиации в Челябинской области не передавал, сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Как заявлял Гринпис России на своем сайте, в отчете Росгидромета за сентябрь указано, что наиболее значительные концентрации радиоактивного рутения-106 обнаружены в населённых пунктах вблизи комбината "Маяк" (предприятия, где ведётся переработка отработавшего ядерного топлива).

"О всех опасных скачках уровня радиации подразделения Росгидромета обязаны нам сообщать для принятия неотложных мер защиты населения, включая эвакуацию. С 26 сентября по 1 октября никакой информации об опасных уровнях радиации от Гидрометеоцентра мы не получали. Когда в СМИ поднялась истерия вокруг некой аварии и облака рутения-106, мы инициативно запросили пояснения в Гидрометцентре и в Росатоме", — написал Савченко на своей страничке в соцсети Facebook.

Гидрометцентр после 11 октября ответил, что фиксировал колебания радиационного фона, но его уровень не приближался к опасному, то есть оснований для защитных мероприятий, включая эвакуацию населения, не было, уточнил министр. Он обратил внимание, что источники информации об этом располагались во Франции, где есть конкурирующее с ПО "Маяк" предприятие по переработке ядерных отходов.

Комментарием Росгидромета РИА Новости не располагает.

В октябре замгубернатора области Олег Климов сообщал, что при переработке отработавшего ядерного топлива выделенный рутений всегда содержит примеси других радиоактивных элементов, поэтому любая утечка Ru-106 будет фиксироваться только "в компании" еще с чем-то радиоактивным, "сольно" на предприятиях по переработке ядерных отходов, каковым является "Маяк" в Озерске, он не возникает. Если бы радиоактивный изотоп рутения "вырвался на волю" с "Маяка", вместе с ним должны были быть зафиксированы и другие радиоактивные элементы.

Он пояснял, что Ru-106 в "чистом" виде способен появиться только в результате работы ускорителей или циклотронов. В чистом виде, а именно так он фиксировался приборами в Европе, радиоактивный рутений используется в медицинских целях, для которых получают на циклотронах его предельную концентрацию, или в качестве эталонного источника при проверке приборов радиационного контроля для космических спутников.