В приморском зоопарке рассказали о нападении двух посетителей на животных

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Двое посетителей напали на животных и грубо повели себя в зоопарке "Чудесный" в Приморье, сообщила РИА Новости представитель зоопарка Александра Попова.

"Вчера в зоопарк приехала группа мужчин восточной внешности, двое из них пошли осматривать животных, а еще двое повели себя неадекватно. Было похоже, что они под воздействием каких-то средств, но утверждать этого мы не можем. В контактном вольере к ним подбежал поросенок, они его пнули. Начали плевать в животных. Перестали, только когда подошла экскурсовод. Потом один из них залез в клетку с кроликами – как, мы не увидели – и вытащил одного, принес другу. Они изъяснялись на ломаном русском языке, но, в конце концов, мы забрали у них кролика", — сказала Попова.

По ее словам, мужчинам сделали предупреждение, но один из них перелез через вольер к верблюдице и начал ее хватать за шерсть. В конце концов, их выгнали из зверинца, но позже они вернулись.

"У клеток с хищниками есть дополнительное ограждение для безопасности людей, так они пытались перелезть через него, плевали в тигрицу, во льва, кидали в них мелкие камни. Тогда уже экскурсовод не выдержала и выгнала их", — добавила собеседница.

Она отметила, что директор зоопарка в этот момент отсутствовала, но когда узнала о произошедшем, упала в обморок.

"Мы уже позвонили в полицию, ждем приезда сотрудника ОВД. Но местные жители уже звонят нам и рассказывают, что видели машину нарушителей у местного общежития в селе. Возможно, что они здесь живут или работают", — дополнила Попова.