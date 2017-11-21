Состояние выжившей при крушении самолета девочки оценивается как стабильное

ХАБАРОВСК, 21 ноя — РИА Новости. Девочка, пострадавшая в результате крушения самолета L-410 в поселке Нелькан Хабаровского края, находится в стабильном состоянии, сообщил РИА Новости во вторник главврач детской краевой больницы Иван Гончаров.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем 15 ноября 2017 года при заходе на посадку. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 лет.

Ребенка доставили в Хабаровск в детскую краевую больницу с легким сотрясением мозга и переломом ноги. Врачи оценивали ее состояние здоровья ближе к удовлетворительному. В понедельник девочке прооперировали ногу.

"Состояние девочки стабильное, все в норме. Она получает все необходимое лечение", — сказал Гончаров.

По его словам, дети с подобными травмами находятся в больнице около месяца.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ранее сообщалось, что следствие проведет экспертизу степени вреда здоровью девочки из-за полученных травм.