Житель Петербурга напал на кондуктора с газовым баллончиком и пистолетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге приняли к своему производству уголовное дело, которое возбуждено в отношении мужчины, напавшего на кондуктора троллейбуса с газовым баллончиком и пистолетом, сообщает городское ГСУСК РФ.

"Из материалов уголовного дела следует, что вечером 18 ноября 31-летний мужчина, передвигаясь на общественном транспорте, троллейбусе в Красносельском районе Санкт-Петербурга, неожиданно напал на кондуктора с газовым баллончиком и пистолетом, затем распылил огнетушитель в салоне троллейбуса", — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении него отделом дознания УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.