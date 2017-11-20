Россельхознадзор обнаружил вспышку АЧС в Белгородской области

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор выявил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Белгородской области и гриппа птиц в Ростовской области, сообщает ведомство в понедельник.

"Геном вируса АЧС выделен 15.11.2017 в патологическом материале, отобранном от трупов домашних свиней, обнаруженных вблизи квартала № 39 охотхозяйства ООО "Муромский лес" Шебекинского района Белгородской области", — говорится в сообщении.

"17.11.2017 в патологическом материале, отобранном от трупов кур, обнаруженных на территории несанкционированной свалки, расположенной в полутора километрах на северо-запад от с. Ремонтное Ремонтненского района Ростовской, выделен геном вируса гриппа А птиц подтипа Н5", — добавляет ведомство.

В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб Белгородской и Ростовской областей, отмечается в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.