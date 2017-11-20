МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы смягчил приговор участнику несанкционированного митинга 26 марта Алексею Политикову, осужденному ранее за нападение на полицейского на два года заключения в колонии общего режима, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.

"Мосгорсуд снизил наказание до 1 года и 6 месяцев", — сказал адвокат.

Ранее суд признал Политикова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). По данным следствия, Политиков "напал на капитана полиции, хватал его за фрагменты одежды, предпринимал попытки повалить на землю, нанес удары в область живота".

Политиков признал свою вину, раскаялся и извинился. Его адвокат отметил, что Политиков находится под стражей с июня и попросил отпустить Политикова из-под стражи, чтобы он мог заботиться о семье и троих детях.

Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова пояснила РИА Новости, что снижение срока заключения связано с переквалификацией дела.

"Суд исключил квалифицирующий признак "применение насилия, не опасного для жизни", признал виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, и снизил срок наказания", — сказала она.

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.