МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Суд разрешил Никите Белых обвенчаться в СИЗО с его женой Екатериной Рейферт, сообщил РИА Новости адвокат экс-губернатора Кировской области Андрей Грохотов.
По его словам, необходимо получить от администрации СИЗО "Лефортово" разрешение на проход в изолятор жены и священника. "Там нет церкви, но это не главное, главное — чтобы был священнослужитель", — пояснил Грохотов.
Ранее СМИ сообщали, что Белых познакомился с поэтессой Рейферт в соцсетях. Они поженились в следственном изоляторе 14 ноября, получив разрешение на брак после того, как невеста была допрошена по делу против Белых в качестве свидетеля.
Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых своей вины не признает.