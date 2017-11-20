МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Суд разрешил Никите Белых обвенчаться в СИЗО с его женой Екатериной Рейферт, сообщил РИА Новости адвокат экс-губернатора Кировской области Андрей Грохотов.

Белых и Рейферт официально поженились на прошлой неделе, церемония также прошла в СИЗО. "Это довольно личный вопрос, но да, они сейчас занимаются организацией (венчания – ред.)", — сказал адвокат.

По его словам, необходимо получить от администрации СИЗО "Лефортово" разрешение на проход в изолятор жены и священника. "Там нет церкви, но это не главное, главное — чтобы был священнослужитель", — пояснил Грохотов.

Ранее СМИ сообщали, что Белых познакомился с поэтессой Рейферт в соцсетях. Они поженились в следственном изоляторе 14 ноября, получив разрешение на брак после того, как невеста была допрошена по делу против Белых в качестве свидетеля.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых своей вины не признает.