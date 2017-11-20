Муж сестры Захарченко заявил, что "бесхозные" миллиарды принадлежат ему

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Муж сестры полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко в суде предположил, что найденные у его жены 9 миллиардов рублей могут принадлежать ему, передает корреспондент РИА Новости из зала Никулинского суда Москвы.

Свидетель заявил об этом с серьезным выражением лица, однако прокурор Сергей Бочкарев не скрывал смеха.

"Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да", — сказал муж Ирины Разгоновой Владимир, отвечая на вопрос судьи о том, не он ли владелец этих денег.

По утверждению мужчины, он "хорошо зарабатывал до армии и после армии": владел четырьмя кинозалами на Украине, а в Ростовской области занимался ремонтом квартир под продажу (жена работала риелтором).

При этом он не смог вспомнить, сколько наличных хранилось у них дома. "Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать", — сказал он, заверив, что он "хоть сейчас за четыре месяца" заработает 1,5 миллиона долларов.

Разгонов также не смог ответить на вопрос, когда его жена купила квартиру в элитной новостройке на юго-западе Москвы: "Мне это неинтересно, она сказала – (купила квартиру) сыну, он учился в Москве".