Темирлан Эскерханов в суде во время обсуждения вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

Темирлан Эскерханов в суде во время обсуждения вердикта по делу об убийстве Бориса Немцова. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Следователь заявил гражданский иск о компенсации 100 тысяч рублей к осужденному за убийство политика Бориса Немцова Темирлану Эскерханову, который оскорбил его во время судебного разбирательства, сообщила РИА Новости адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева.

Дело возбуждено по части 1 статьи 297 УК РФ (неуважение к суду). "Расследование дела практически завершено, через 15-20 дней оно должно быть передано в мировой суд для рассмотрения. В рамках дела потерпевший подал иск о компенсации 100 тысяч рублей", — сказала она.

По словам Бюрчиевой, поводом для иска стали два определения, которые Эскерханов дал следователю, но экспертиза признала оскорбительным только одно из них.

По версии следствия, Эскерханов оскорбил одного из членов следственной группы Александра Камашева, который пришел на заседание в качестве свидетеля, чтобы дать пояснения по некоторым из доказательств.

Суд 13 июля назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Роль Эскерханова, которого приговорили к 14 годам тюрьмы, заключалась в слежке за Немцовым. Приговор уже вступил в законную силу — Верховный суд РФ оставил в силе сроки наказания, но отменил назначенные осужденным штрафы.

Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор не ясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.