Источник рассказал о судьбе задержанных после перестрелки в "Москва-сити"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Задержанные по делу о перестрелке в "Москва-сити" отпущены под обязательство о явке, в деле пока нет подозреваемых, следствие собирает доказательную базу и устанавливает дополнительные обстоятельства инцидента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Они были допрошены и отпущены под обязательство о явке, так как они отказались признавать свою вину, а у следствия не нашлось доказательств, чтобы изобличить их в содеянном", — сказал собеседник агентства.
Точное число отпущенных он не уточнил. На вопрос о том, есть ли сейчас подозреваемые в деле, источник сообщил, что формально таких нет.
"Подозреваемых по делу технически пока нет, однако следствие пока собирает доказательную базу и устанавливает дополнительные обстоятельства", — сказал он.
Как в понедельник сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ. Она проинформировала, что следствие работает над установлением и задержанием лиц, причастных к преступлению.