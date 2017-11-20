Источник рассказал о судьбе задержанных после перестрелки в "Москва-сити"

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте драки со стрельбой неподалеку от комплекса Москва-сити в Москве. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте драки со стрельбой неподалеку от комплекса Москва-сити в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Задержанные по делу о перестрелке в "Москва-сити" отпущены под обязательство о явке, в деле пока нет подозреваемых, следствие собирает доказательную базу и устанавливает дополнительные обстоятельства инцидента, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что доставленные по делу о покушении на убийство после перестрелки в "Москва-сити" не были задержаны, а были допрошены как свидетели.

"Они были допрошены и отпущены под обязательство о явке, так как они отказались признавать свою вину, а у следствия не нашлось доказательств, чтобы изобличить их в содеянном", — сказал собеседник агентства.

Точное число отпущенных он не уточнил. На вопрос о том, есть ли сейчас подозреваемые в деле, источник сообщил, что формально таких нет.

"Подозреваемых по делу технически пока нет, однако следствие пока собирает доказательную базу и устанавливает дополнительные обстоятельства", — сказал он.

Драка со стрельбой произошла в пятницу поздно вечером на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.

Как в понедельник сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ. Она проинформировала, что следствие работает над установлением и задержанием лиц, причастных к преступлению.