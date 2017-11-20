С места перестрелки у "Москва-сити" изъяли гильзы и пули, сообщил источник

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. С места перестрелки возле башни "Око" комплекса "Москва-сити" изъяты пятнадцать гильз и восемь пуль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.

"С места перестрелки изъято пятнадцать гильз и восемь пуль", — сказал собеседник агентства.

Как в понедельник сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ. Она проинформировала, что следствие работает над установлением и задержанием лиц, причастных к преступлению.