В Останкинской башне после звонка о "минировании" не обнаружили бомбу

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Специалисты завершили проверку Останкинской телебашни в Москве после анонимного звонка о "минировании", угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями после звонка с угрозой взрыва всех помещений Останкинской телебашни по адресу: улица Академика Королева, 15.

"Проверка завершена, источник угрозы не обнаружен", — сказал собеседник агентства, добавив, что оперативные действия силовиков проходили без эвакуации.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.