Источник рассказал подробности стрельбы в "Москва-сити"

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте драки со стрельбой в районе комплекса Москва-сити

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на месте драки со стрельбой в районе комплекса Москва-сити

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Стрелявшие в охранников возле башни "Око" в "Москва-сити" скрылись с места происшествия на автомобиле Mercedes S600 Maybach, который принадлежит экс-совладельцу компании "Вимм-Билль-Данн", долларовому миллионеру Гавриилу Юшваеву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Стрелявшие вели огонь из Mercedes S600, на котором они скрылись с места происшествия. Автомобиль принадлежит бизнесмену Гавриилу Юшваеву", — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, являются ли скрывшиеся с места событий охранниками бизнесмена Юшваева, как об этом ранее писали некоторые СМИ.

Официальным комментарием правоохранительных органов по этому поводу РИА Новости пока не располагает.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москвы-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления на Maybach.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, стрелявшие использовали травматическое оружие. Возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.