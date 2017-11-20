Отец полковника Захарченко сравнил себя с Березовским и Абрамовичем

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Отец полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко Виктор заверил суд, что найденное у него имущество он приобрел сам, без помощи сына, и сравнил свою деятельность с "начинаниями" Романа Абрамовича и Бориса Березовского.

"Это имущество никакого отношения к моему сыну Дмитрию не имеет. Не хочу читать лекцию (как я заработал деньги). Я купил три автомобиля, потом продал, я занимался предпринимательской деятельностью, покупал ваучеры в свое время, потом в акции "Газпрома" переводил. Березовский и Абрамович в свое время так же начинали свою деятельность", — сказал Виктор Захарченко.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Сейчас в Никулинском суде Москвы проходит процесс по изъятию в доход государства незаконно нажитого, как считает прокуратура, имущества Захарченко и его близких. Общая стоимость квартир, машин и других активов – около 9 миллиардов рублей.