Один пострадавший в ДТП с поездом под Владимиром остается в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Врачи выписали одного из двух остававшихся в больнице граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП с участием автобуса и поезда во Владимирской области; мужчина уже улетел на родину, сообщил РИА Новости представитель регионального департамента здравоохранения.

В начале октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В результате ДТП погибли 17 человек, в том числе двое детей. В автобусе ехали 58 человек, 56 пассажиров — граждане Узбекистана, два водителя — граждане Казахстана. Пострадавший ребенок был транспортирован в клинику в Москву, двое мужчин оставались во Владимирской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

"Одного гражданина Узбекистана выписали в конце прошлой недели. Он улетел на Родину. Второму предстоит операция на руке и ноге", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пока дата операции неизвестна.