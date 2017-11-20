Источник рассказал о допросе по делу о стрельбе у "Москва-сити"

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

Шесть человек пострадали в результате драки со стрельбой возле комплекса Москва-сити

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Следствие пока не задержало никого из ранее доставленных по факту перестрелки в "Москва-сити", их допросили в качестве свидетелей, сообщил РИА Новости информированный источник.

Драка со стрельбой произошла поздно вечером в пятницу на территории "Москва-сити" после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления. По факту перестрелки возбуждено дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сообщалось о задержании шестерых человек, предположительно, причастных к инциденту.

"Доставленных допросили как свидетелей. Пока по делу никто не задержан", — сказал собеседник агентства.

Как в понедельник сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ. Она проинформировала, что следствие работает над установлением и задержанием лиц, причастных к преступлению.