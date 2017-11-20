В Воронеже на хлебозаводе рабочую задавил грузовой лифт

ВОРОНЕЖ, 20 ноя — РИА Новости. Следствие в Воронеже выясняет обстоятельства гибели рабочей хлебозавода, которую задавило грузовым лифтом на предприятии, сообщил в понедельник РИА Новости представитель регионального управления СК РФ.

Трагический инцидент произошёл на воронежском хлебозаводе № 1.

"Вчера в дневное время женщина, работница хлебозавода, 42 года, попыталась сесть в грузовой лист, и что-то там случилось, она попала под платформу лифта", — сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие выясняет обстоятельства происшествия. Возможно, женщина вызвала лифт, но не успела сесть в него и попала под платформу.

Как сообщают местные СМИ, у погибшей осталась взрослая дочь.