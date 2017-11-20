Останкинскую башню проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке помещений Останкинской телебашни в Москве после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Поступил звонок с угрозой взрыва, идет проверка без эвакуации", — сказал собеседник агентства.

Останкинская телебашня находится по адресу: улица Академика Королева, 15.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.