Следствие прослушивало полковника Захарченко с 2013 года

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Телефон полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко прослушивался с начала 2013 года, следует из оглашенных в Никулинском суде Москвы материалов.

"Оперативно-розыскные мероприятия в отношении Захарченко, прослушивание телефонных переговоров по указанным телефонам производятся на основании решения Московского гарнизонного военного суда с 1 января 2013 года", — огласила судья Елена Кузнецова представленные прокурором материалы.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

Сейчас в Никулинском суде Москвы проходит процесс по изъятию в доход государства незаконно нажитого, как считает прокуратура, имущества Захарченко и его близких. Общая стоимость квартир, машин и других активов – около 9 миллиардов рублей.