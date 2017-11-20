СК начал проверку после нападения на журналистку РЕН ТВ в Москве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту применения насилия в отношении тележурналистки в Москве, сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту применения насилия в отношении журналистки одного из федеральных телеканалов", — говорится в сообщении.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что 19 ноября на корреспондента канала Марию Семеняченко напали во время подготовки сюжета о пожаре в стрелковом клубе на западе Москвы. Утверждается, что на сотрудницу канала напал охранник, который дважды ударил ее по лицу и сломал ее мобильный телефон.

Как уточнила Иванова, следователи дадут правовую оценку действиям охранника по статьям "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Превышение полномочий работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей".