Убийца пятерых байкеров в Подмосковье получил пожизненный срок

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мособлсуд в понедельник приговорил к пожизненному заключению жителя Егорьевска Илью Асеева, признав его виновным в убийстве пятерых байкеров в мае 2016 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Суд назначил Асееву наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказала она. Ранее присяжные признали Асеева виновным и не заслуживающим снисхождения.

Как выяснило следствие, в ночь на 8 мая прошлого года мужчина поссорился с мотоциклистами, приехавшими на отдых в Егорьевский район Подмосковья, заехал домой за охотничьим ружьем и травматическим пистолетом, вернулся и открыл по ним огонь. Пятеро байкеров были убиты на месте.

Преступление было раскрыто по горячим следам. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и дал признательные показания.

Асеев, который был членом того же мотоклуба, что и убитые, утверждал, что его спровоцировали: якобы стали оскорблять, унижать и отбирать шлем; он решил лишь напугать своих обидчиков, но случайно убил одного из них, а остальных расстрелял как свидетелей.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.