Двое пострадавших при пожаре в сочинском общежитии остаются в больнице

СОЧИ, 20 ноя — РИА Новости. Двое пострадавших при пожаре в общежитии остаются в сочинской больнице, один из них находится в реанимации, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

"В настоящее время в городской больнице Сочи №4 остаются два человека. Один из пациентов находится в реанимации, второй – в общей палате. Третий пострадавший выписан домой", — рассказали в пресс-службе.

Возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло утром 14 ноября. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в том числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело.