У посетительницы бара в центре Москвы украли шубу за 650 тысяч рублей

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Шубу за 650 тысяч рублей украли у посетительницы бара в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Инцидент произошёл 18 ноября.

"Женщина 1981 года рождения пришла в бар по адресу Земляной вал, 9 около 21.00, сняла шубу и повесила на стул рядом с собой за столиком бара. Оставив на несколько минут шубу без присмотра, её наличие не обнаружила, о чем и сообщила в полицию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб в результате кражи составил 650 тысяч рублей. Проводится проверка.