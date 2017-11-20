Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради, заявил прокурор

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мать полковника МВД Дмитрия Захарченко вела учет денежных средств сына, обнаруженных в ходе обыска, и записывала данные в школьной тетради, заявил прокурор в ходе слушаний в Никулинском суде Москвы.

"Мама Захарченко вела учет этих денег, конспектировала их в тетради в линейку 12 листов. Педагогическое прошлое пригодилось в математических подсчетах — все расчеты этих денежных средств производились в столбик. Вот коробка с деньгами, вот ее содержимое, все записано", — сказал прокурор, отметив, что записи были направлены на подчерковедческую экспертизу для установления авторства.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что мать и сестра Захарченко, в чьих квартирах был найден "денежный клад" более чем на 9 миллиардов рублей, переехали за границу. По уголовному делу о коррупции обе женщины имеют статус свидетеля, и формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было, отметил один из источников.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.