В Череповце годовалый ребенок выжил, упав с четвертого этажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту падения годовалого мальчика из окна квартиры на четвертом этаже в Череповце, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по Вологодской области, отмечая, что ребенок госпитализирован с травмами живота и позвоночника.

По данным следствия, ребенок 18 ноября выпал из окна на четвертом этаже дома по улице Луначарского.

"Пострадавший госпитализирован с травмами живота и позвоночника. Во время происшествия в квартире находились 20-летняя одинокая мать пострадавшего со своей 14-летней сестрой, которые на непродолжительное время оставили ребенка без присмотра", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью.