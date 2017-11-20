Под Тамбовом пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

ВОРОНЕЖ, 20 ноя — РИА Новости. Пьяный полицейский сбил насмерть шедшего по обочине на другой стороне улицы пешехода в городе Рассказово под Тамбовом; это ДТП произошло ровно спустя месяц после того, как другой нетрезвый страж порядка сбил в одном из районов области девятилетнюю девочку, сообщает региональное управление СК РФ.

"По версии следствия, ночью 19 ноября 2017 года на улице Некрасова города Рассказово сотрудник ГИБДД МОМВД России "Рассказовский" в нерабочее время, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на следовавшего по левой обочине во встречном ему направлении пешехода, после чего скрылся с места ДТП", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 48-летний мужчина скончался в машине "скорой" от закрытой черепно-мозговой травмы. В отношении 35-летнего сотрудника полиции возбуждено дело по статье "нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан.

Месяц назад, вечером 19 октября в рабочем поселке Сосновка Тамбовской области сотрудник полиции, находившийся в отпуске, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил возвращавшуюся со школы девятилетнюю девочку. ДТП произошло около дома ребенка. После аварии полицейский доставил школьницу в районную больницу, откуда она сразу была госпитализирована в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у нее серьезные травмы головы и перелом тазобедренной кости.

В отношении 36-летнего полицейского СК возбудил дело по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", отметили в ведомстве. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Как пояснила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Елена Кярсна, ребенок уже выписан из больницы.