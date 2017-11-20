В Красноярске ищут подростков, которые сожгли бездомных щенков

КРАСНОЯРСК, 20 ноя — РИА Новости. Красноярские полицейские проверяют сообщения о подростках, которые, по данным региональных СМИ и соцсетей, сожгли нескольких щенков, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД города Екатерина Росицкая.

По данным СМИ, подростки пришли в гаражи на улице Вильского, облили щенков бензином и подожгли. Выжить удалось только одному, который сейчас в ветлечебнице. Его назвали Лешкой, и ищут хозяина. Сколько было щенков и подростков, а также когда произошел инцидент, не уточняется.

"К нам не поступало никаких заявлений. Будут установлены все обстоятельства, после чего принято процессуальное решение", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что случаи жестокого обращения с животными в Красноярске были, а виновные несли заслуженное наказание.

Согласно УК, санкция статьи "Жестокое обращение с животными" предусматривает штраф до 80 тысяч рублей. Также могут назначить обязательные либо исправительные работы. Помимо этого, наказание может выражаться в ограничении свободы на срок до года либо аресте на срок до шести месяцев.