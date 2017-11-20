На Алтае женщину, оставившую сына на морозе, осудили на 3,5 года колонии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Жительница города Горняк на Алтае, оставившая ребенка зимой на неотапливаемой веранде и укравшая вещи, получила 3,5 года колонии общего режима, также ее лишили родительских прав, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Следователи установили, что 18 января женщина, находясь в пьяном состоянии, оставила двухлетнего сына одного и надолго ушла к знакомой. Ребенка в неотапливаемой и неосвещенной веранде дома обнаружил посторонний человек. Он оказал мальчику помощь и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, женщина долгое время ненадлежаще исполняла обязанности по воспитанию и содержанию сына. Была доказана ее причастность к незаконному проникновению в дом местной жительницы и похищению ее имущества в марте этого года совместно со знакомой.

"Суд, оценив собранные в ходе следствия доказательства, признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемых ей деяний и назначил наказание по совокупности преступлений в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сказала Чеснокова.

Женщина лишена родительских прав, добавила она.